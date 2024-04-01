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С 1 апреля в Украине увеличилась минимальная заработная плата

12:43, 1 апреля 2024
Размер минимальной заработной платы в месячном размере составляет 8000 гривен.
С 1 апреля в Украине увеличилась минимальная заработная плата
Фото: prm.ua
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С 1 апреля в Украине изменился размер минимальной заработной платы.

Согласно статье 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы в месячном размере составляет 8000 грн, в почасовом размере - 48 гривен.

На какие показатели влияет минимальная заработная плата?

С 1 апреля работодатель обязан установить размер заработной платы, начисляемой наемным работникам, не ниже 8000 грн и уплатить в бюджеты налог на доходы физических лиц в сумме не менее 1440 грн (8000 х 18 %) и военный сбор – не ниже 120 грн (8000 х 1,5%).

Кроме того, минимальная сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 апреля составляет 1760 грн (8000 х 22%).

Максимальная база начисления единого взноса составляет 15 размеров минимальной зарплаты, так что в 2024 году она в:

- январе – марте 106 500 грн;

- апрель – декабрь 120 000 гривен.

Максимальная сумма единого взноса с 1 апреля – 26 400 грн (8000 х 15 х 22%).

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 апреля подорожала транспортная карта.

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