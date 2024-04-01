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З 1 квітня в Україні збільшилася мінімальна заробітна плата

12:43, 1 квітня 2024
Розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі тепер становить 8000 гривень.
З 1 квітня в Україні збільшилася мінімальна заробітна плата
Фото: prm.ua
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З 1 квітня в Україні змінився розмір мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі становить 8000 грн, у погодинному розмірі – 48 гривень.

На які показники впливає мінімальна заробітна плата?

З 1 квітня роботодавець зобов’язаний встановити розмір заробітної плати, яку нараховує найманим працівникам, не нижче 8000 грн та сплатити до бюджетів податок на доходи фізичних осіб у сумі не менше 1440 грн (8000 х 18 %) і військовий збір – не нижче 120 грн (8000 х 1,5 %).

Крім того, мінімальна сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 1 квітня складає 1760 грн (8000 х 22 %).

Максимальна база нарахування єдиного внеску становить 15 розмірів мінімальної зарплати, отже у 2024 році вона у:

- січні – березні 106 500 грн;

- квітні – грудні 120 000 гривень.

Максимальна сума єдиного внеску з 1 квітня  – 26 400 грн (8000 х 15 х 22 %).

Раніше ми писали, що у Києві з 1 квітня подорожчала транспортна картка.

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