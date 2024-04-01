У Києві з 1 квітня подорожчала транспортна картка

З 1 квітня вартість транспортної карти становить 75 грн.

З 1 квітня вартість транспортної картки у Києві зросла з 50 до 75 гривень. Про це раніше повідомляла пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначалось, що збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки.

При цьому вартість проїзду в міському пасажирському транспорті лишається незмінною, вона становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері – 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці – 15 грн за одну поїздку.

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