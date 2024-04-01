В Киеве с 1 апреля подорожала транспортная карта

С 1 апреля стоимость транспортной карты составляет 75 грн.

С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве выросла с 50 до 75 гривен. Об этом ранее сообщала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечалось, что увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты.

При этом стоимость проезда в городском пассажирском транспорте остается неизменной, она составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере – 8 грн за одну поездку;

в городской электричке – 15 грн за одну поездку.

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