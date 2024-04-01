В Украине выросла стоимость оформления загранпаспорта

С 1 апреля в Украине изменилась стоимость оформления загранпаспорта.

С 1 апреля ГП «Полиграфический комбинат «Украина» изменил стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этой связи выросла и общая стоимость оформления этого документа. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Полная стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней с 1 апреля 2024 года теперь составляет 958 грн. В случае срочного оформления – 1598 грн.

Отмечается, что граждане Украины, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

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