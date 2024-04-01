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В Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта

09:49, 1 квітня 2024
З 1 квітня в Україні змінилася вартість оформлення закордонного паспорта
В Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта
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З 1 квітня ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зросла і загальна вартість оформлення цього документа. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів з 1 квітня 2024 року тепер складає 958 грн. У разі термінового оформлення - 1598 грн.

Зазначається, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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