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Судді Верховного Суду зможуть одноособово розглядати заяву про проведення засідання в режимі відеоконференції

11:07, 1 квітня 2024
У парламенті зареєстровано законопроект щодо спрощення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Судді Верховного Суду зможуть одноособово розглядати заяву про проведення засідання в режимі відеоконференції
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Група народних депутатів на чолі з членом Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігорем Фрісом 28 березня зареєструвала у парламенті законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції 11133.

Станом на ранок 1 квітня текст законопроекту відсутній.

Втім, за словами Ігоря Фріса, даний законопроект спрямований на те, щоб дозволити суддям Верховного Суду одноособово розглядати заяву учасника процесу щодо проведення засідання в режимі відеоконференції.

«Так, як і в інших судах. А не формувати це рішення колегіально» - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 березня 2024 року набув чинності Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС). У тому числі передбачена можливість участі адвокатів в судовому засіданні з телефону чи планшету, допит свідків у дистанційному форматі тощо.

Так, стаття 35 КПК передбачає, що ЄСІКС або її окремі підсистеми (модулі) забезпечують зокрема розподіл матеріалів між суддями; визначення присяжних; надання інформації про стан розгляду матеріалів; реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху; участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Відповідний законопроект 8219 було прийнято Радою 23 лютого.

Автор: Наталя Мамченко

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