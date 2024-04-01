Процесуальні строки у цивільному процесі: у Мінюсті розповіли, як не втратити момент

Провадження у справі може бути зупинене за певних обставин, що призводить до призупинення процесуальних строків.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповідає про процесуальні строки у цивільному процесі.

Цивільні процесуальні строки - це встановлені Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України) проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу у цивільному судочинстві.

Згідно з ЦПК України, існують два типи строків - встановлені законом та встановлені судом.

Перші встановлюються законом і не підлягають змінам.

До них належать:

строки вручення судової повістки - частина 5 статті 128 ЦПК України;

строки розгляду справи по суті - стаття 210 ЦПК України, відкриття провадження у справі - частина 1 статті 187 ЦПК України;

строк на апеляційне оскарження - стаття 354 ЦПК України, строк на касаційне оскарження - стаття 390 ЦПК України та інші.

Другі ж - встановлені судом, залежать від рішення суду або конкретних обставин справи. До даного виду належать строки:

не встановлені законом;

обумовлені конкретними обставинами справи;

обумовлені судом або суддею.

До них слід віднести такі строки, як залишення заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви – стаття 185 ЦПК України, строк відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні – стаття 240 ЦПК України, виконання судових доручень – стаття 88 ЦПК України та інші.

Обчислення строків відбувається згідно з чіткими правилами, які визначається статтями 122,123,124 ЦПК України. Строки, встановлені як законом, так і судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Важливо правильно розраховувати час виконання процесуальних дій, щоб уникнути непорозумінь та неправомірних дій.

Провадження у справі може бути зупинене за певних обставин, що призводить до призупинення процесуальних строків (стаття 251 ЦПК України).

Зупинення цих строків починається з тієї події, яка змусила суд зупинити провадження. Наприклад: смерть особи, оголошення її померлою з можливим правонаступництвом, необхідність примирення сторін у справі про розірвання шлюбу, призначення або заміна представника, військова служба, або неможливість розгляду справи до вирішення іншої або участі судді у вирішенні спору).

Відповідно до частини 2 статті 254 ЦПК України - після поновлення провадження у справі, строки продовжують свій перебіг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.