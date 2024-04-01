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Процессуальные сроки в гражданском процессе: в Минюсте рассказали, как не упустить момент

17:48, 1 апреля 2024
Производство по делу может быть остановлено при определенных обстоятельствах, что приводит к приостановке процессуальных сроков.
Процессуальные сроки в гражданском процессе: в Минюсте рассказали, как не упустить момент
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказывает о процессуальных сроках в гражданском процессе.

Гражданские процессуальные сроки – это установленные Гражданским процессуальным кодексом Украины промежутки времени для совершения процессуальных действий судом и участниками процесса в гражданском судопроизводстве.

Согласно ГПК Украины, существуют два типа сроков – установленные законом и установленные судом.

Первые устанавливаются законом и не подлежат изменениям.

До них належать:

  • строки вручення судової повістки - частина 5 статті 128 ЦПК України;
  • строки розгляду справи по суті - стаття 210 ЦПК України, відкриття провадження у справі - частина 1 статті 187 ЦПК України;
  • строк на апеляційне оскарження - стаття 354 ЦПК України, строк на касаційне оскарження - стаття 390 ЦПК України та інші.

Другі ж - встановлені судом, залежать від рішення суду або конкретних обставин справи. До даного виду належать строки:

  • не встановлені законом;
  • обумовлені конкретними обставинами справи;
  • обумовлені судом або суддею.

До них слід віднести такі строки, як залишення заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви – стаття 185 ЦПК України, строк відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні – стаття 240 ЦПК України, виконання судових доручень – стаття 88 ЦПК України та інші.

Обчислення строків відбувається згідно з чіткими правилами, які визначається статтями 122,123,124 ЦПК України. Строки, встановлені як законом, так і судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Важливо правильно розраховувати час виконання процесуальних дій, щоб уникнути непорозумінь та неправомірних дій.

Провадження у справі може бути зупинене за певних обставин, що призводить до призупинення процесуальних строків (стаття 251 ЦПК України).

Зупинення цих строків починається з тієї події, яка змусила суд зупинити провадження. Наприклад: смерть особи, оголошення її померлою з можливим правонаступництвом, необхідність примирення сторін у справі про розірвання шлюбу, призначення або заміна представника, військова служба, або неможливість розгляду справи до вирішення іншої або участі судді у вирішенні спору). 

Відповідно до частини 2 статті 254 ЦПК України - після поновлення провадження у справі, строки продовжують свій перебіг. 

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