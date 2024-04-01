В Харькове разоблачили работницу детсада, которая корректировала российские ракеты по городу

Женщина передавала российскому военному данные о Силах обороны в Харькове.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 54-летней женщине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, с сентября 2023 года харьковчанка, работающая в местном детском саду, через Telegram начала общаться с российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях против Украины.

От оккупанта она получила задачу передавать данные о местах дислокации ВСУ и техники в областном центре. Полученные сведения подозреваемая передавала в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах, отмечают в прокуратуре.

В ведомстве добавляют, что благодаря ее «помощи» враг готовил воздушные атаки на город для ослабления обороны Харькова.

Правоохранители разоблачили женщину по месту ее жительства в Харькове.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.