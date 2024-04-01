У Харкові викрили працівницю дитсадка, яка коригувала російські ракети по місту

Жінка передавала російському військовому дані про Сили оборони у Харкові.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 54-річній жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, з вересня 2023 року харківʼянка, яка працює у місцевому дитячому садку, через Telegram почала спілкуватись з російським військовослужбовцем, який бере участь у бойових діях проти України.

Від окупанта вона отримала завдання передавати дані про місця дислокації ЗСУ та техніки в обласному центрі. Отримані відомості підозрювана передавала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах, зазначають у прокуратурі.

У відомстві додають, що завдяки її «допомозі» ворог готував повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова.

Правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання у Харкові.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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