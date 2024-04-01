Судьи Верховного Суда смогут единолично рассматривать заявления о проведении заседания в режиме видеоконференции

В парламенте зарегистрирован законопроект об упрощении участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Группа народных депутатов во главе с членом Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорем Фрисом 28 марта зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении участия в судебном заседании в режиме видеоконференции 11133.

По состоянию на утро 1 апреля текст законопроекта отсутствует.

Впрочем, по словам Игоря Фриса, данный законопроект направлен на то, чтобы разрешить судьям Верховного Суда единолично рассматривать заявление участника процесса о проведении заседания в режиме видеоконференции.

«Так же, как и в других судах. А не формировать это решение коллегиально», - отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 марта 2024 вступил в силу Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС). Среди них предусмотрена возможность участия адвокатов в судебном заседании по телефону или планшету, допрос свидетелей в дистанционном формате и т.д.

Так, статья 35 УПК предусматривает, что ЕСИКС или ее отдельные подсистемы (модули) обеспечивают, в частности, распределение материалов между судьями; определение присяжных; предоставление информации о состоянии рассмотрения материалов; регистрацию входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения; участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции. Соответствующий законопроект 8219 был принят Радой 23 февраля.

Автор: Наталья Мамченко

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