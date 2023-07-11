Порядок визначає механізм надання доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру для отримання інформації.

У вівторок, 11 липня, Кабмін затвердив Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Порядок визначає механізм надання доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру, отримання ними з метою встановлення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії: інформації про дійсність документів, оформлених із застосуванням Реєстру; відомостей або інших персональних даних з Реєстру про особу, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Доручено Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ і Державній міграційній службі забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним демографічним реєстром та Єдиною державною електронною системою е-нотаріату», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 11 липня.

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