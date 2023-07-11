Порядок определяет механизм предоставления доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру для получения информации.

Во вторник, 11 июля, Кабмин утвердил Порядок доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Порядок определяет механизм предоставления доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру, получение ими с целью установления лица, обратившегося за совершением нотариального действия: информации о действительности документов, оформленных с применением Реестра; сведений или других персональных данных из Реестра о лице, обратившемся за совершением нотариального действия. Поручено Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Государственной миграционной службе обеспечить электронное информационное взаимодействие между Единым государственным демографическим реестром и Единой государственной электронной системой е-нотариата», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин провел заседание: какие решения было принято 11 июля.

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