Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.

Рада разрешила будущим водителям изучать теорию без автошколы

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешается будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».

Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему

В Комитете по вопросам правовой политики сообщили, из-за чего пока не направляли в Верховный Суд и Высший совет правосудия законопроект о полиграфе для судей и проверку Верховного Суда.

Как будут создавать Службу дисциплинарных инспекторов – стаж, деньги и экзамены

Дисциплинарные инспекторы будут получать 80 520 гривен, а подбирать их планируют с помощью международных экспертов.

Рада разблокировала подписание Зеленским закона об отмене 2% налога для бизнеса

Депутаты провалили блокирующие постановления и дали зеленый свет закону, которым отменяется 2% налог для бизнеса с 1 августа и продлевается после этого срока мораторий на проведение плановых проверок налоговой для большинства бизнеса до завершения военного положения.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении

07:10, 12 июля 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса статью незаконное обогащение.
Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №8235 о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений), которым, в частности, исключить из уголовного кодекса статью 368-2( незаконное обогащение).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и исключить из него статью 368-2 (незаконное обогащение). Указанная статья была признана решением Конституционного суда неконституционной и не является действующей. А ответственность за незаконное обогащение определена статьей 368-5 Уголовного кодекса.

Кроме этого, законодательными изменениями предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 375 (постановление судьями заведомо неправосудных решений). Следует отметить, что указанная статья уже признана Конституционным судом неконституционной, а значит, не действует. Однако авторы предлагают «с целью уменьшения накопления положений Уголовного кодекса Украины» исключить ее из документа.

По этим же основаниям предлагается исключить и статью 368-2 Уголовного кодекса.

Также в статье 284 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается предусмотреть, что суд обязан учесть мнение обвиняемого о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в НАПК заявили о необходимости возобновления доверия к электронному декларированию.

Автор Ярослав Конощук

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України