Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса статью незаконное обогащение.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №8235 о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений), которым, в частности, исключить из уголовного кодекса статью 368-2( незаконное обогащение).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и исключить из него статью 368-2 (незаконное обогащение). Указанная статья была признана решением Конституционного суда неконституционной и не является действующей. А ответственность за незаконное обогащение определена статьей 368-5 Уголовного кодекса.

Кроме этого, законодательными изменениями предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 375 (постановление судьями заведомо неправосудных решений). Следует отметить, что указанная статья уже признана Конституционным судом неконституционной, а значит, не действует. Однако авторы предлагают «с целью уменьшения накопления положений Уголовного кодекса Украины» исключить ее из документа.

По этим же основаниям предлагается исключить и статью 368-2 Уголовного кодекса.

Также в статье 284 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается предусмотреть, что суд обязан учесть мнение обвиняемого о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в НАПК заявили о необходимости возобновления доверия к электронному декларированию.

Автор Ярослав Конощук

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