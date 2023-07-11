ВАКС снова уменьшил залог для экс-нардепа Микитася, однако продлил срок содержания под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней содержания под стражей обвиняемого в предоставлении взятки экс-депутата Максима Микитася, однако уменьшил ему размер залога вдвое.

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей обвиняемого в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова экс-депутата Максима Микитася. Соответствующее определение было вынесено по итогам судебного разбирательства 11 июля.

«Ходатайство детектива НАБУ поддержано прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры удовлетворить частично. Продлить срок содержания под стражей Микитасю Максиму Викторовичу на 60 дней. Определить размер залога Микитасю Максиму Викторовичу в размере 20 миллионов гривен(до этого залог был 40 миллионов)», - объявил постановление следственный судья Владимир Воронько

После внесения указанной суммы Микитась сможет выйти из СИЗО.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 октября 2022 года пресс-служба НАБУ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили бывшего народного депутата и экс-председателя государственной компании «УкрБуд» Максима Микитася, который уже является фигурантом ряда расследований, в попытке подкупа евро мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, Микитась склонял его к принятию решений в его интересах. В частности, передачи подконтрольной Микитасю строительной компании подряда по строительству метрополитена. "Как я понял, в случае моего содействия Микитасю, он предлагает предоставить мне вознаграждение», - рассказал Филатов.

Высший антикоррупционный суд 20 октября 2022 года избрал меру пресечения экснардепу и экс-председателю государственной компании «УкрБуд» Максиму Микитасю, которого подозревают в попытке подкупа мэра Днепра.

Автор Ярослав Конощук

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