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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

19:59, 11 липня 2023
Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.
ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою
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Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 діб строк тримання під вартою обвинуваченого у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова ексдепутата Максима Микитася. Відповідну ухвалу було постановлено за підсумком судового розгляду 11 липня.

«Клопотання детектива НАБУ підтримане прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задовольнити частково. Продовжити строк тримання під вартою Микитасю Максиму Вікторовичу на 60 днів. Визначити розмір застави Микитасю Максиму Вікторовичу у розмірі 20 мільйонів гривень(до цього застава була 40 мільйонів)», - оголосив ухвалу слідчий суддя Володимир Воронько

Після внесення зазначеної суми Микитась зможе вийти з СІЗО.

Як повідомляла «Судово-юридична газета»,  18 жовтня пресслужба НАБУ повідомила, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього народного депутата та ексголови державної компанії "УкрБуд" Максима Микитася, який вже є фігурантом низки розслідувань, у спробі підкупу за 22 мільйони євро мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, Микитась схиляв його до ухвалення рішень в його інтересах. Зокрема, передачі підконтрольній Микитасю будівельній компанії підряду по будівництву метрополітену. "Як я зрозумів, у разі мого сприяння Микитасю, він пропонує надати мені винагороду", — розповів Філатов.

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня, обрав запобіжний захід екснардепу та ексголові державної компанії "УкрБуд" Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі підкупу мера Дніпра.

Автор Ярослав Конощук

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