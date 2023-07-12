Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8235 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень), яким, зокрема виключити з Кримінального кодексу статтю 368-2(незаконне збагачення).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та виключити з нього статтю 368-2(незаконне збагачення). Зазначена стаття була визнана рішенням Конституційного суду неконституційною отже є не чинною. Натомість відповідальність за незаконне збагачення визначена статтею 368-5 Кримінального кодексу.

Крім цього законодавчими змінами пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 375(постановлення суддями завідомо неправосудних рішень). Слід зазначити, що зазначена стаття вже визнана Конституційним судом неконституційною, а, відтак не діє. Однак, автори пропонують, «з метою зменшення нагромадження положень Кримінального кодексу України» виключити її з документи.

З цих же підстав пропонується виключити і статтю 368-2 Кримінального кодексу.

Також у статті 284 Кримінального процесуального кодексу України пропонується передбачити, що суд зобов’язаний врахувати думку обвинуваченого щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в НАЗК заявили про необхідність відновлення довіри до електронного декларування.

Автор Ярослав Конощук

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