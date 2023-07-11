Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 11 липня

Уряд затвердив Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру та вніс зміни до плану заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів 11 липня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо адаптивного спорту». Законопроектом пропонується доповнити ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» новим терміном «адаптивний спорт», що передбачає діяльність субʼєктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом з метою сприяння інклюзії та інтеграції до суспільства, фізичній, психологічній реабілітації, можливості до ведення самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти. Також пропонується визначити центри фізичного здоровʼя населення субʼєктами сфери фізичної культури і спорту, які на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях будуть проводити заходи з адаптивного спорту та здійснювати його розвиток.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 20.08.2014 N 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України» з метою приведення її у відповідність до Закону України від 12.01.2023 N 2864-IX. Передбачено надання можливості Мінветеранів встановлювати статус учасника бойових дій особам, які з 24.02. по 25.03.2022 згідно з ЗУ «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» або у складі добровольчих формувань у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

— Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Встановлено, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі, інформації, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення, порівнянь з іншими аптечними закладами.

— Затверджено Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру. Порядок визначає механізм надання доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру, отримання ними з метою встановлення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії: інформації про дійсність документів, оформлених із застосуванням Реєстру; відомостей або інших персональних даних з Реєстру про особу, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Доручено Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ і Державній міграційній службі забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним демографічним реєстром та Єдиною державною електронною системою е-нотаріату.

— Затверджено Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, кваліфікаційними центрами, закладами вищої освіти та саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності будівель. Порядок спрямований на упорядкування процесів інформаційного обміну між центральними органами виконавчої влади, кваліфікаційними центрами, закладами вищої освіти та саморегулівними організаціями та забезпечення Держенергоефективності як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, інформацією про стан справ у сфері підготовки та сертифікації енергетичних аудиторів будівель. Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 26.07.2018 N 602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу» та постанов про внесення змін до неї.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 08.10.2012 N 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання обʼєму видобутих підземних вод». Виключено невластиву Держгеонадрам функцію щодо визначення підприємств і організацій, повірочні лабораторії яких проводитимуть метрологічну атестацію або повірку засобів вимірювання обсягів видобутку підземних вод. Визначено повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення Порядку ведення державного реєстру артезіанських свердловин. Окреслено періодичність подання та/або оновлення даних державного реєстру артезіанських свердловин з метою уникнення дублювання таких даних. Визначено єдиний порядок подання даних до державного реєстру артезіанських свердловин, а саме через електронний кабінет надрокористувача, доступ до якого здійснюється на Державному геологічному веб-порталі.

— Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. Поширено дію Порядку на іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу в Національній гвардії за контрактом. Доповнено перелік документів, що додаються до заяви про виплату одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, паспортним документом іноземця та засвідченим у встановленому законодавством порядку перекладом українською мовою сторінки паспортного документа іноземця, а також військовим квитком рядового, сержантського і старшинського складу (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства).

— Затверджено, на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання на надання послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації, які є послугами, що становлять загальний економічний інтерес. Ці критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання, що надається з метою сприяння окремим видам господарської діяльності, а саме на надання послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства, та послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації аудіовізуальних медіа іномовлення, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства і обʼєктивного інформування іноземної аудиторії про події в Україні та світі, які є послугами, що становлять загальний економічний інтерес.

— Затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році та перелік державних замовників. Установлено, що

перерозподіл місць державного замовлення між галузями знань забороняється, крім випадків, передбачених для окремих пільгових категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, визначених Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році та Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році. Передбачено, що за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів державні замовники у разі потреби збільшують обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів) на основі повної загальної середньої освіти на кількість зарахованих за квотою до закладів вищої (фахової передвищої) освіти осіб, місцем проживання яких є території, які входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

— Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою сприяння ефективному будівництву та відновленню обʼєктів захисних споруд обʼєктів системи передачі. Включено оператора системи передачі до кола заявників, які можуть подавати звернення про виділення коштів фонду. Встановлено, що звернення про виділення коштів фонду на будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту обʼєктів системи передачі подаються до Міненерго.

— Реорганізовано державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури шляхом приєднання їх до Українського державного університету науки і технологій.

— Внесено зміни до плану заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року. Внесено зміни до переліку відповідальних за виконання заходів щодо розвитку системи технічного регулювання. Перенесено на 2024-2025 роки термін підготовки та подання КМУ проекту постанови Уряду щодо затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2025-2029 роки.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом» на 15 млн. 930,3 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері фінансів» на 15 млн. 930,3 тис. гривень, зокрема для відшкодування вартості спожитих енергоносіїв та комунальних послуг тощо.

— Затверджено план заходів з відзначення у 2023 році Дня памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

— Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 140 млн. 300 тис. гривень для надання державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, та членам їх сімей.

— Схвалено проєкт Угоди між Урядом України