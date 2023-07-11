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Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

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Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

17:09, 11 липня 2023
Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.
Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО
Джерело фото: lb.ua
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Білий дім 11 липня вже після того, як з'явився проект комюніке, заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним. Про це повідомляє CNN.

Так, за словами координатора Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, Україні все ще потрібно виконати деякі вимоги, перш ніж вона зможе вступити до НАТО.

У вівторок він виступив за мотивами коментарів Президента України Володимира Зеленського, який розкритикував лідерів НАТО у зв'язку із дискусіями щодо шляху до членства в НАТО.

«Ми віримо, що майбутнє України в НАТО. Я маю на увазі, що альянс домовився про це ще 2008 року», - сказав Кірбі CNN.

«Тепер є деякі реформи — належне управління, верховенство права (тобто судова реформа – прим. ред.), політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стан війни. Звісно, зараз вони воюють. Таким чином, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, тому що це призведе до війни НАТО з Росією».

Проте Кірбі визнав розчарування Зеленського, який виклав у Твіттері різку критику дискусій щодо потенційного шляху до членства в НАТО на саміті цього тижня в Литві, написавши: «Невизначеність — це слабкість».

«Так, є розчарування, є бажання якнайшвидше закінчити цю війну, все це ми розуміємо», — сказав Кірбі. «Звичайно, ми поділяємо багато з цих побоювань».

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що для членства в НАТО Україні потрібно буде здійснити реформи, повідомляє CNN.

«Я думаю, всім було ясно, включаючи президента Володимира Зеленського, що в розпал війни членство не може статися, але вони досягли реального прогресу, і альянс плануватиме подальші реформи як з точки зору їхньої безпеки, роботи та їхньої демократії, які необхідні, щоб продовжувати рухатися цим шляхом», — сказав Блінкен.

Коментарі Блінкена пролунали після того, як Володимир Зеленський озвучив критичні зауваження.

Нагадаємо, раніше SPIEGEL, посилаючись на проект підсумкової декларації саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі 11-12 липня, повідомило, що перед Україною можуть поставити умову проведення подальших реформ у сфері демократії для того, щоб вона могла отримати запрошення до НАТО.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції.

 

Автор: Наталя Мамченко

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