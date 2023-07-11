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  1. Суд інфо

ВРП погодила перерозподіл видатків на фінансування першочергових потреб судової влади

17:07, 11 липня 2023
Рішення про перерозподіл видатків на фінансування першочергових потреб судової влади було прийнято під час засідання ВРП 11 липня.
ВРП погодила перерозподіл видатків на фінансування першочергових потреб судової влади
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Вища рада правосуддя погодила перерозподіл коштів державного бюджету, спрямований на збільшення видатків для Херсонського апеляційного суду і Миколаївського апеляційного суду, а також на деякі інші першочергові потреби – забезпечення оплати праці працівників апаратів судів, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях активних бойових дій і можливих бойових дій, та на фінансування окремих видатків споживання місцевих загальних судів Київської області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Відповідні пропозиції надійшли від Державної судової адміністрації України.

Через тривале перебування Херсонського апеляційного суду на тимчасово окупованій території будівля суду потребує проведення ремонтних робіт, а також наявна потреба у придбанні необхідних товарів та техніки.

Крім того у квітні 2023 року внаслідок ракетного удару зазнали руйнування будівлі Миколаївського апеляційного суду. З метою ліквідації вказаних наслідків, завданих збройними силами російської федерації, існує необхідність у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях суду.

З метою забезпечення їх роботи рішенням погоджено збільшення видатків для Херсонського апеляційного суду на 1867,0 тис. грн та Миколаївського апеляційного суду – на 4386,2 тис. грн.

Також ВРП погодила перерозподіл коштів для забезпечення оплати праці працівників апаратів судів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій та на територіях можливих бойових дій, з урахуванням відповідних коефіцієнтів до їхніх посадових окладів.

Рішення ухвалено з метою часткового забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану».

Також з метою погашення кредиторської заборгованості за придбані у 2022 році багатофункціональні пристрої, принтери, кондиціонери, марки, послуги, погоджено перерозподіл 8 983,1 тис. грн для місцевих загальних судів Київської області.

Зазначена заборгованість утворилась внаслідок нездійснення оплати за наданими договорами органами Державної казначейської служби України наприкінці 2022 року.

Зазначимо, що Територіальне управління ДСА України в Київській області не має можливості здійснити відповідну оплату за рахунок бюджетних асигнувань на цей рік, оскільки потреба у фінансових ресурсах на 2023 рік задоволена не в повному обсязі», - сказано у повідомленні.

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