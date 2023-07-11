Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон увосьме став татом, фото

У Бориса Джонсона та його дружина Керрі народився хлопчик.

Фото: bbc.co.uk

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі ще раз стали батьками. У пари народився хлопчик, який є їхньою третьою спільною дитиною та восьмим нащадком для 59-річного політика. Про народження дитини Керрі повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Хлоп'я з'явилося на світ 5-го липня.

«Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5-го липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, котре з імен вибрав мій чоловік?!)», - написала Джонсон.

«Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю та захватом - це найдивовижніша річ, яку лиш можна побачити. Ми всі зачаровані», - зізналася вона.

Також 35-річна Керрі подякувала медичному персоналові лікарні, де народився маленький Френк.

Фото з Instagram Джонсон

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