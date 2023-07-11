Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Реформа в сфере верховенства права и надлежащего управления, — Белый дом озвучил условия для приглашения Украины в НАТО

Белый дом заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно и нужно проводить реформы, в частности, судебную, - CNN.

ВАКС продлил на 60 дней содержание под стражей экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внсения залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП и продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

Получивший дело суд не сможет требовать повторной уплаты судебного сбора в случае передачи ему дела по подсудности

Комитет по правам человека поддержал законопроект об избежании двойной уплаты судебного сбора.

Права НАПК устанавливать признаки незаконного обогащения и поднимать перед прокуратурой вопросы о взыскании необоснованных активов в доход государства уточнят

В законе о предотвращении коррупции закрепят полномочия НАПК по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения.

  1. Суд инфо

ВСП согласовал перераспределение расходов на финансирование первоочередных потребностей судебной власти

17:07, 11 июля 2023
Решение о перераспределении расходов на финансирование первоочередных потребностей судебной власти было принято на заседании ВСП 11 июля.
ВСП согласовал перераспределение расходов на финансирование первоочередных потребностей судебной власти
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия согласовал перераспределение средств государственного бюджета, направленный на увеличение расходов для Херсонского апелляционного суда и Николаевского апелляционного суда, а также на некоторые другие первоочередные нужды – обеспечение оплаты труда работников аппаратов судов, осуществляющих свои полномочия непосредственно на территориях активных боевых действий и возможных боевых действий и на финансирование отдельных расходов на потребление местных общих судов Киевской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

«Відповідні пропозиції надійшли від Державної судової адміністрації України.

Через тривале перебування Херсонського апеляційного суду на тимчасово окупованій території будівля суду потребує проведення ремонтних робіт, а також наявна потреба у придбанні необхідних товарів та техніки.

Крім того у квітні 2023 року внаслідок ракетного удару зазнали руйнування будівлі Миколаївського апеляційного суду. З метою ліквідації вказаних наслідків, завданих збройними силами російської федерації, існує необхідність у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях суду.

З метою забезпечення їх роботи рішенням погоджено збільшення видатків для Херсонського апеляційного суду на 1867,0 тис. грн та Миколаївського апеляційного суду – на 4386,2 тис. грн.

Також ВРП погодила перерозподіл коштів для забезпечення оплати праці працівників апаратів судів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій та на територіях можливих бойових дій, з урахуванням відповідних коефіцієнтів до їхніх посадових окладів.

Рішення ухвалено з метою часткового забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану».

Також з метою погашення кредиторської заборгованості за придбані у 2022 році багатофункціональні пристрої, принтери, кондиціонери, марки, послуги, погоджено перерозподіл 8 983,1 тис. грн для місцевих загальних судів Київської області.

Зазначена заборгованість утворилась внаслідок нездійснення оплати за наданими договорами органами Державної казначейської служби України наприкінці 2022 року.

Зазначимо, що Територіальне управління ДСА України в Київській області не має можливості здійснити відповідну оплату за рахунок бюджетних асигнувань на цей рік, оскільки потреба у фінансових ресурсах на 2023 рік задоволена не в повному обсязі», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва