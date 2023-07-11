Реформа в сфере верховенства права и надлежащего управления, — Белый дом озвучил условия для приглашения Украины в НАТО

Белый дом заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно и нужно проводить реформы, в частности, судебную, - CNN.

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Белый дом 11 июля уже после того, как появился проект коммюнике, заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно. Об этом сообщает CNN.

Так, по словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Украине все еще нужно выполнить некоторые требования, прежде чем она сможет вступить в НАТО.

Во вторник он выступил по мотивам комментариев Президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал лидеров НАТО в связи с дискуссиями о пути к членству в НАТО.

«Мы верим, что будущее Украины в НАТО. Я имею в виду, что альянс договорился об этом еще в 2008 году», — сказал Кирби CNN.

«Теперь есть некоторые реформы — надлежащее управление, верховенство права (то есть, судебная реформа – прим. ред.), политические реформы — над которыми Украина должна работать, и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны. Конечно, сейчас они воюют. Таким образом, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, потому что это приведет к войне НАТО с Россией».

Тем не менее, Кирби признал разочарование Зеленского, который изложил в Твиттере резкую критику дискуссий о потенциальном пути к членству в НАТО на саммите на этой неделе в Литве, написав: «Неопределенность — это слабость».

«Да, есть разочарования, есть желания поскорее закончить эту войну, все это мы понимаем», — сказал Кирби. «Конечно, мы разделяем многие из этих опасений».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что для членства в НАТО Украине нужно будет осуществить реформы, сообщает CNN.

«Я думаю, всем было ясно, включая президента Владимира Зеленского, что в разгар войны членство не может произойти, но они добились реального прогресса, и альянс будет планировать дальнейшие реформы как с точки зрения их безопасности, работы и их демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути», — сказал Блинкен.

Комментарии Блинкена прозвучали после того, как Владимир Зеленский озвучил критические замечания.

Напомним, ранее SPIEGEL, ссылаясь на проект итоговой декларации саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля, сообщило, что перед Украиной могут поставить условие проведения дальнейших реформ «в сфере демократии» для того, чтобы она могла получить приглашение в НАТО.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения.

Автор: Наталья Мамченко

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