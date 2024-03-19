«Гарячий тур» через інтернет: затримано порушника на кордоні з Молдовою

Державна прикордонна служба України повідомила про затримання порушника кордону, який використовував інтернет для організації незаконного перетину кордону до Молдови. За даними служби, чоловік довірив організацію «гарячого туру» своєму інтернет-другові.
За допомогою онлайн-ігор двоє чоловіків стали ближче, і один із них запропонував іншому перетнути кордон за $3000. Це був план переправити клієнта через Кучурганський лиман вночі, після того, як той поселився в готелі прикордоння.
Правопорушення було припинено, а організатор і «замовник» понесуть відповідальність перед законом: перший - за кримінальним, другий - за адміністративним законодавством.
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