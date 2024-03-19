«Гарячий тур» через інтернет: затримано порушника на кордоні з Молдовою

Затримано організатора незаконного перетину кордону та його інтернет-друга.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про затримання порушника кордону, який використовував інтернет для організації незаконного перетину кордону до Молдови. За даними служби, чоловік довірив організацію «гарячого туру» своєму інтернет-другові.

За допомогою онлайн-ігор двоє чоловіків стали ближче, і один із них запропонував іншому перетнути кордон за $3000. Це був план переправити клієнта через Кучурганський лиман вночі, після того, як той поселився в готелі прикордоння.

Правопорушення було припинено, а організатор і «замовник» понесуть відповідальність перед законом: перший - за кримінальним, другий - за адміністративним законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.