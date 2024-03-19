«Горячий тур» через интернет: задержан нарушитель на границе с Молдовой

Задержан организатор незаконного пересечения границы и его интернет-друг.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании нарушителя границы, который использовал интернет для организации незаконного пересечения границы в Молдову. По данным службы, мужчина доверил организацию "горячего тура" своему интернет-другу.

С помощью онлайн-игр двое мужчин стали ближе, и один из них предложил другому пересечь границу за $3000. Это был план переправить клиента через Кучурганский лиман ночью, после того, как тот поселился в гостинице приграничья.

Правонарушение было прекращено, а организатор и "заказчик" понесут ответственность перед законом: первый - по уголовному, второй - по административному законодательству.

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