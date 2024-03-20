Применяются ли льготы при уплате налога на недвижимость за садовый и дачный дома: ответ ГНС

Порядок предоставления льгот установлен подпунктом 266.4.2 Налогового кодекса Украины.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснило, применяются ли льготы при уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за садовый и дачный дома.

Так, согласно п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Налогового кодекса Украины объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, есть объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Согласно п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 НКУ объекты жилой недвижимости – здания, зарегистрированные согласно законодательству как объекты жилой недвижимости (их составные части, являющиеся самостоятельными объектами недвижимого имущества), дачные и садовые дома.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей (п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 НКУ).

Подпунктами "б" и "в" п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения налогооблагаемой базы объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – налогоплательщика, в частности: для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв. метров; для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – на 180 кв. метров.

Порядок предоставления льгот установлен п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 НКУ. База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности, документов на право собственности (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 НКУ).

Учитывая вышеуказанное, льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, при уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, применяются к садовому и дачному домам с учетом норм, определенных п .266.4 ст. 266 НКУ.

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