Регина Тодоренко получила гражданство рф, - СМИ

Уроженка Одессы, телеведущая и певица Регина Тодоренко получила российский паспорт. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
По их словам, паспорт рф ведущая получила недавно. Основанием для предоставления ему гражданства якобы стал брак с российским певцом Владом Топаловым.
В прошлом году Украина ввела санкции против Тодоренко.
Отметим, Регина Тодоренко молчит о полномасштабном российском вторжении рф. Артистка осталась в рф и продолжает там работать.
Напомним, ранее мы писали, что украинская певица-предательница Ани Лорак подала на российское гражданство.
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