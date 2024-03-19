Регина Тодоренко получила гражданство рф, - СМИ

Уроженка Одессы Регина Тодоренко, перебравшаяся жить в рф, получила российский паспорт.

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Уроженка Одессы, телеведущая и певица Регина Тодоренко получила российский паспорт. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

По их словам, паспорт рф ведущая получила недавно. Основанием для предоставления ему гражданства якобы стал брак с российским певцом Владом Топаловым.

В прошлом году Украина ввела санкции против Тодоренко.

Отметим, Регина Тодоренко молчит о полномасштабном российском вторжении рф. Артистка осталась в рф и продолжает там работать.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица-предательница Ани Лорак подала на российское гражданство.

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