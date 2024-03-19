Регіна Тодоренко отримала громадянство рф, — ЗМІ

Уродженка Одеси Регіна Тодоренко, яка перебралася жити до рф, отримала російський паспорт.

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Уродженка Одеси, телеведуча та співачка Регіна Тодоренко отримала російський паспорт. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

За їхніми словами, паспорт рф ведуча отримала нещодавно. Підставою для надання їй громадянства нібито став шлюб з російським співаком Владом Топаловим.

Минулого року Україна запровадила санкції проти Тодоренко.

Зазначимо, Регіна Тодоренко мовчить про повномасштабне російське вторгнення росії. Артистка залишилася в рф та продовжує там працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка-зрадниця Ані Лорак подала на російське громадянство.

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