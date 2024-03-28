У Мін’юсті пояснили, як проставити апостиль у разі перебування заявника за кордоном

У разі перебування заявника за кордоном проставлення апостиля може здійснюватися за його зверненням, направленим поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України або територіального органу Мін’юста.

У Міністерстві юстиції України пояснили, як проставити апостиль у разі перебування заявника за кордоном.

Зазначається, що Мін’юсту відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» (із змінами і доповненнями) надано повноваження на проставлення апостиля на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Порядок проставлення Міністерством юстиції апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджено наказом Міністерства юстиції від 11.11.2015 №2268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11.11.2015 за № 1419/27864 (із змінами і доповненнями) (далі – Порядок).

Проставлення апостиля здійснюється за зверненням заявника до територіального органу Міністерства юстиції України (відділу державної реєстрації актів цивільного стану) або нотаріуса (крім випадку витребування (отримання) документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та проставлення на такому документі апостиля).

Згідно з Порядком ведення Електронного реєстру апостилів, затвердженого постановою КМУ № 890, заяву про проставлення апостиля може подати будь-яка особа за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу громадянина України, національного паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу іноземця.

До заяви про проставлення апостиля додається оригінал документа, на якому необхідно проставити апостиль, документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від оплати, чи його засвідчена в установленому порядку копія.

Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція, видана банком, платіжне доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) поштового відділення зв’язку.

У разі перебування заявника за кордоном проставлення апостиля може здійснюватися за його зверненням, направленим поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції.

Відповідне звернення, яке надійшло до Міністерства юстиції, надсилається територіальному органу для подальшого його прийняття відповідно до Порядку.

Крім того, з питання направлення документів про державну реєстрацію актів цивільного стану для проставлення апостиля можна звернутися, зокрема, до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном.

Громадяни, які нині проживають за кордоном та мають потребу в проставленні апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, можуть здійснювати оплату послуги з проставлення апостиля в іноземній валюті у банках-кореспондентах АТ «Державний експортно-імпортний банк України». Оплата здійснюється на рахунок Державної казначейської служби України, відкритий у АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Проставлення апостиля на архівному документі, якщо заявник перебуває за кордоном, також може здійснюватися за його зверненням, направленим поштовим зв’язком до Державної архівної служби України.

У такому випадку посадова особа Державної архівної служби України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву про проставлення апостиля та реєструє її у вказаному Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації та без проставлення підпису заявником.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі Державної архівної служби України документ, що посвідчує його особу та подає оригінал документа, на якому проставляється апостиль, а також документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Стосовно проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) повідомляємо, що процедура отримання відомостей з Єдиного державного реєстру визначена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.05.2023 № 1692/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.05.2023 за № 750/39806.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у розмірі, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон). Так, частиною четвертою статті 36 Закону визначено, що за надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля справляється плата у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Надавач відомостей з Єдиного державного реєстру - державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністратор центру надання адміністративних послуг або помічник нотаріуса, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля – посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України.

Перелік територіальних відділів державної реєстрації громадських формувань, уповноважених на видачу виписок з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, розміщено на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у рубриці «Департамент державної реєстрації» за посиланням: http://surl.li/kwoid.

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, нотаріус, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

Відповідно до Порядку документи з проставленим апостилем видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві про проставлення апостиля, нотаріусом, посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України, до яких було подано документи.

Якщо звернення заявника надіслано поштовим зв’язком, документи з проставленим апостилем надсилаються в порядку, визначеному законодавством.

"Інформуємо, що наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1197/8518, встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн)", - повідомили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.