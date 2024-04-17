На Закарпатті судитимуть клірика-антисеміта УПЦ МП, який поширював фейки про війну в Україні

Настоятелю храму Хустської єпархії УПЦ МП загрожує до 5 років тюрми.

Фото: СБУ

На Закарпатті перед судом постане настоятель храму Хустської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть, а також виправдовував агресивну війну рф проти України.

Як повідомило Управління СБ України в Закарпатській області, фігурант називав повномасштабне вторгнення рф «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Також він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

У ході обшуків правоохоронці, серед іншого, знайшли роздруківки молитов, в яких згадували патріарха рпц кирила гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців.

Крім того, клірик у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм.

Наразі матеріали справи стосовно зловмисника скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.