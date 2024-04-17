На Закарпатье будут судить клирика-антисемита УПЦ МП, распространявшего фейки о войне в Украине

Настоятелю храма Хустской епархии УПЦ МП грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

На Закарпатье перед судом предстанет настоятель храма Хустской епархии УПЦ (МП), который разжигал религиозную и межнациональную ненависть, а также оправдывал агрессивную войну россии против Украины.

Как сообщило Управление СБ Украины в Закарпатской области, фигурант называл полномасштабное вторжение россии «гражданской войной» и призвал верующих уклоняться от мобилизации. Также он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

В ходе обысков правоохранители, среди прочего, нашли распечатки молитв, в которых упоминали патриарха рпц кириллу гундяева, который «благословил» российских военных убивать украинцев.

Кроме того, клирик незаконно занял земельный участок, на котором построен храм.

В настоящее время материалы дела в отношении злоумышленника направлены в суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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