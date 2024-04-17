Нужно ли платить земельный налог за землю под многоквартирным домом

Юрлицо как владелец части многоквартирного дома с момента осуществления государственной регистрации прав собственности на его часть земли под этим зданием должно платить налоговые обязательства по земельному налогу.

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило особенности уплаты земельного налога юридическим лицом – собственником недвижимости в многоквартирном доме, если правоустанавливающие документы на земельный участок не оформлены.

Так, согласно подпункту 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины (с изменениями) земельный налог – обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей.

Плательщиками земельного налога являются:

владельцы земельных участков, земельных долей (паев) (п.п. 269.1.1.1 п.п. 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ);

землепользователи, которым согласно закону предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования (п.п. 269.1.1.2 п.п. 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ).

Объектами налогообложения земельным налогом являются:

земельные участки, находящиеся в собственности (п.п. 270.1.1.1 п.п. 270.1.1 п. 270.1 ст. 270 НКУ);

земельные доли (паи), находящиеся в собственности (п.п. 270.1.1.2 п.п. 270.1.1 п. 270.1 ст. 270 НКУ);

земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые находятся во владении на праве постоянного пользования (п.п. 270.1.1.3 п.п. 270.1.1 п. 270.1 ст. 270 НКУ).

Пунктом 286.1 ст. 286 НКУ установлено, что основанием для начисления земельного налога есть:

а) данные государственного земельного кадастра;

б) данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

в) данные государственных актов, которыми удостоверено право собственности или право постоянного пользования земельным участком (государственные акты на землю);

г) данные сертификатов о праве на земельные доли (паи);

ґ) решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

д) данные других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи);

е) данные Перечня территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, определенного в установленном Кабинетом министров Украины порядке.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком (абзац первый п. 287.1 ст. 287 НКУ).

Согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины (с изменениями) право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Особенности возникновения права собственности в многоквартирном доме, правовые, организационные и экономические отношения, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома по его содержанию и управлению, определены Законом Украины от 14 мая 2015 г. № 417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Частями первой и второй ст. 42 ЗКУ установлено, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовые территории государственной или коммунальной собственности, и находящиеся в совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, предоставляются в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим управление этими зданиями, либо передаются безвозмездно в собственность, либо в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома порядке, установленном Кабинетом министров Украины (соответственно).

Следовательно, что касается лица, владеющего недвижимым имуществом в многоквартирном доме, то право собственности или право пользования земельным участком под многоквартирным домом и придомовой территории возникают у всех совладельцев (собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме) с момента государственной регистрации таких прав на земельную участок под этим многоквартирным зданием и придомовую территорию в Государственном земельном кадастре в порядке, определенном законом. Поэтому непосредственным плательщиком земельного налога в этом случае будет выступать лицо, в отношении которого осуществлена государственная регистрация прав на земельный участок под многоквартирным домом с учетом придомовой территории (учреждение или организация, осуществляющая управление многоквартирным домом государственной или коммунальной собственности; объединение совладельцев многоквартирного дома; , которое является субъектом регистрации в соответствии с решением совладельцев), с момента такой регистрации прав человека на земельный участок.

Лицо, владеющее недвижимым имуществом, расположенным на земельном участке, права на которое для такого лица не оформлены, нельзя считать плательщиком земельного налога в понимании ст. 269 НКУ до момента возникновения соответствующих прав такого лица на такой земельный участок согласно записи, сформированной в Государственном земельном кадастре в порядке, определенном законом. До такого момента указанное лицо в соответствии с требованиями НКУ не обязано начислять и платить плату за землю.

Вместе с этим, юридическое лицо как собственник объектов недвижимого имущества в многоквартирных домах свои обязательства по части соблюдения принципа платного использования земли может реализовывать в пределах Гражданского кодекса Украины через лицо, которому делегированы (или будут делегированы) полномочия по осуществлению государственной регистрации прав на земельные участки под такими домами, и у которой с момента осуществления государственной регистрации прав на такие участки будут возникать налоговые обязательства по плате за землю, в том числе земельного налога.

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