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Будут судить экс-чиновников Минобороны, которые покупали некачественную амуницию для военных по завышенным ценам

10:17, 17 апреля 2024
ГБР передало в суд дело в отношении экс-чиновников Минобороны, которые не только нанесли государству ущерб на 222 млн гривен, а поставили под угрозу жизнь военных.
Будут судить экс-чиновников Минобороны, которые покупали некачественную амуницию для военных по завышенным ценам
Источник фото: armyinform
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Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных по завышенным ценам. Действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью военных и нанесли государству значительный ущерб в миллионном размере.

Среди фигурантов дела - бывшие заместители министра обороны, которые были ответственны за тыловое обеспечение Вооруженных Сил, а также поставки материальных ресурсов. По обвинению, они лоббировали и заключали контракты на поставку различных товаров для военных по завышенным ценам и низкому качеству на сумму более 1,4 миллиарда гривен. По данным следствия, все сделки заключались при условии полной предоплаты.

Во втором эпизоде схемы фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты, предоплатив их на стопроцентный размер. Однако, согласно расследованию, эти средства оказались некачественными, что представляло серьезную угрозу для военных.

В результате этих действий не только был нанесен значительный ущерб в размере более 222 миллионов гривен, но и была подорвана обороноспособность страны, а следовательно, создана угроза жизни и здоровью военных. Подозреваемым объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил, растрате имущества в особо крупных размерах и других преступлениях.

За совершенные преступления может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере осуществляет процессуальное руководство этим делом.

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