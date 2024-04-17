Судитимуть експосадовців Міноборони, які купували неякісну амуніцію для військових за завищеними цінами

ДБР передало до суду справу щодо експосадовців Міноборони, які не лише завдали державі збитків на 222 млн гривень, а поставили під загрозу життя війькових.

Джерело фото: armyinform

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових за завищеними цінами. Дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю військових і завдали державі значних збитків у мільйонному розмірі.

Серед фігурантів справи – колишні заступники міністра оборони, які були відповідальні за тилове забезпечення Збройних Сил, а також постачання матеріальних ресурсів. За звинуваченням, вони лобіювали та укладали контракти на постачання різних товарів для військових за завищеними цінами та низькою якістю на суму понад 1,4 мільярда гривень. За даними слідства, всі угоди укладалися за умови повної передоплати.

У другому епізоді схеми фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту, передоплативши їх на стовідсотковий розмір. Однак, згідно з розслідуванням, ці засоби виявилися неякісними, що становило серйозну загрозу для військових.

В результаті цих дій не лише було завдано значних збитків у розмірі понад 222 мільйонів гривень, але й було підірвано обороноздатність країни, а отже, створено загрозу життю і здоров'ю військових. Підозрюваним оголошено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил, розтраті майна в особливо великих розмірах та інших злочинах.

За вчинені злочини може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері здійснює процесуальне керівництво цією справою.

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