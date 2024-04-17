У Києві на Берестейському проспекті легковик в’їхав у зупинку: відео

Очевидці повідомляють про постраждалих в результаті ДТП.

На проспекті Берестейському у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль врізався в зупинку. Про це інформують очевидці в телеграм-каналах.

На місці події присутні кілька карет швидкої допомоги та поліція. Повідомляється про наявність постраждалих. Деталі та обставини аварії наразі встановлюються правоохоронними органами.

Телеграм-канали поширюють відео з місця події.

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