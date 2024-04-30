Польща хоче на рівні ЄС вирішити питання дозволу на проживання українським чоловікам

В Уряді Польщі заявили, що не будуть захищати ухилянтів.

Джерело фото: ukrinform

Польський уряд висловив бажання, щоб рішення про видання дозволів на проживання українським чоловікам у віці від 18 до 60 років приймалося на європейському рівні. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на польські ЗМІ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна відповів журналістам на питання про можливий сценарій, за якого уряд України запросить Польщу не продовжувати дозвіл на проживання для чоловіків зазначеного вікового діапазону: «Ми точно не будемо захищати ухилянтів».

Шейна заявив, що у такому випадку переконає главу МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи. Проте він зауважив, що офіційної позиції уряду щодо цього питання немає через відсутність комунікації з українським урядом.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що ця тема була однією з обговорених на засіданні уряду.

«Якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, ми в такому разі завжди надамо підтримку та допомогу», – сказав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш зауважив, що тривають переговори між Києвом і Брюсселем щодо цього питання, а рішення на європейському рівні забезпечать його повну ефективність.

«Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях», – додав він.

Нагадаємо, Міністр оборони Польщі заявив про можливість «будь-якої підтримки»: в поверненні чоловіків та в підтримці України у війні.

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