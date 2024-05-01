Що таке операція з давальницькою сировиною: розʼяснення податкової

Податкова служба у Харківській області пояснює, що таке операція з давальницькою сировиною.
Так, відповідно до пп. 14.1.134 ПКУ операція з давальницькою сировиною – це операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату.
До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції.
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