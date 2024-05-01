Что такое операция с давальческим сырьем: разъяснение налоговой

К операциям с давальческим сырьем относятся операции, в которых сырье заказчика на конкретном этапе его переработки составляет не менее 20% от общей стоимости готовой продукции.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, что такое операция с давальческим сырьем.

Так, согласно пп. 14.1.134 НКУ операция с давальческим сырьем – это операция по переработке (обработке, обогащению или использованию) давальческого сырья (независимо от количества заказчиков и исполнителей, а также этапов (операций)) с целью получения готовой продукции за соответствующую плату.

К операциям с давальческим сырьем относятся операции, в которых сырье заказчика на конкретном этапе его переработки составляет не менее 20 процентов от общей стоимости готовой продукции.

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