В Гоструда ответили, можно ли взять на работу грузчиком лицо до 18 лет

Запрещается привлекать лиц моложе 18 лет к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отвечает на вопрос, можно ли взять на работу грузчика лицо до 18 лет.

Грузчик – это работник, выполняющий любые погрузочные и (или) разгрузочные работы. Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 190 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) запрещается применение труда лиц младше восемнадцати лет на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Запрещается также привлекать лиц младше восемнадцати лет к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 31 марта 1994 года № 46.

В частности, лица, которым еще не исполнилось 18 лет, не могут работать на производствах или работах, связанных с изготовлением, хранением, транспортировкой и применением взрывоопасных веществ или ядохимикатов; заниматься торговлей или хранением ликероводочной продукции; работать водителями автомобилей и т.д.

Работы, связанные с подъемом и перемещением вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, дифференцированно зависимы от пола и возраста несовершеннолетних работников и утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 22 марта 1996 года № 59 (далее – Приказ № 59) .

Предельные нормы действуют по всей территории Украины и распространяются на все предприятия, учреждения, организации, учебные заведения, а также на юридических и физических лиц, использующих труд подростков от 14 до 18 лет. Приказом № 59 установлено, что к работе, нуждающейся в подъеме и перемещении тяжелых вещей, допускаются только подростки, не имеющие медицинских противопоказаний (это должно быть удостоверено соответствующим врачебным свидетельством). Работодатель должен обеспечить обязательное прохождение работающими у него подростками предыдущего и последующих периодических медицинских осмотров.

Согласно п. 5 Приказ №59 общая продолжительность рабочего времени подростков не должна превышать 24 часа в неделю для подростков 14-15 лет и 36 часов для подростков 16–17 лет.

Обязательным должно быть равномерное распределение недельного рабочего времени по дням пяти- или шестидневной рабочей недели. Обращаем внимание, что согласно п. 6 Приказа № 59, работа подростков с грузами не должна составлять более 1/3 рабочего времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.