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Правительство выделило 662 млн гривен на установку сканеров для досмотра грузов на двух таможнях

18:12, 30 апреля 2024
Сканеры для досмотра грузов установят с обеих сторон на Волынской и Львовской таможнях.
Правительство выделило 662 млн гривен на установку сканеров для досмотра грузов на двух таможнях
Источник фото: Telegram / Денис Шмыгаль
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На Волынской и Львовской таможнях Украины вскоре будут установлены сканеры для досмотра грузов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство утвердило порядок использования средств на закупку этих сканеров, которые предназначены для железнодорожных пунктов пропуска. В госбюджете предусмотрено более 662 миллионов гривен на эти цели.

"Сканеры будут установлены на Волынской и Львовской таможнях. Они помогут быстро и качественно осматривать грузы и ускорят движение железнодорожных грузов в обе стороны", - отметил Шмыгаль.

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