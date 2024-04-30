Уряд виділив 662 млн гривень на встановлення сканерів для огляду вантажів на двох митницях

Сканери для огляду вантажів встановлять по обидва боки на Волинській та Львівській митницях.

Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль

На Волинській та Львівській митницях України незабаром будуть встановлені сканери для огляду вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів на закупівлю цих сканерів, які призначені для залізничних пунктів пропуску. У держбюджеті передбачено понад 662 мільйони гривень на цю мету.

«Сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки», - зазначив Шмигаль.

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