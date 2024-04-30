Польша хочет на уровне ЕС решить вопрос вида на жительство украинским мужчинам

В Правительстве Польши заявили, что не будут защищать уклонистов.

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Польское правительство выразило желание, чтобы решение о выдаче разрешений на проживание украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет принималось на европейском уровне. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна ответил журналистам на вопрос о возможном сценарии, при котором правительство Украины запросит Польшу не продлевать вид на жительство для мужчин указанного возрастного диапазона: "Мы точно не будем защищать уклонистов".

Шейна заявил, что в таком случае убедит главу МИД Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения. Однако он отметил, что официальной позиции правительства по этому вопросу нет из-за отсутствия коммуникации с украинским правительством.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что эта тема была одной из обсуждаемых на заседании правительства.

"Если Украина обратится за поддержкой или помощью, мы в таком случае всегда окажем поддержку и помощь", - сказал Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш отметил, что продолжаются переговоры между Киевом и Брюсселем по этому вопросу, а решение на европейском уровне обеспечат его полную эффективность.

"Решение на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", - добавил он.

Напомним, Министр обороны Польши заявил о возможности "любой поддержки": в возвращении мужчин и в поддержке Украины в войне.

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