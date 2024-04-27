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У Києві на Оболоні чоловік впав у 8-метрову яму: фото

23:01, 27 квітня 2024
Для того, щоб допомогти постраждалому та дістати його з глибини 8 метрів, на місце викликали рятувальників.
У Києві на Оболоні чоловік впав у 8-метрову яму: фото
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У суботу, 27 квітня, в Оболонському районі Києва чоловік впав у яму у відселеній будівлі та травмувався. Про це повідомляє ДСНС.

Для того, щоб допомогти постраждалому та дістати його з глибини 8 метрів, на місце викликали рятувальників.

«Повідомлення про цю подію в Оболонському районі надійшло до рятувальників 27 квітня о 12:00. По прибутті надзвичайників було встановлено, що на глибині 8 метрів відселеної будівлі перебував чоловік. За допомогою рятувальної мотузки та нош бійці ДСНС дістали потерпілого й передали фахівцям медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначили в ДСНС.

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