В Киеве на Оболони мужчина упал в 8-метровую яму: фото

Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

В субботу, 27 апреля, в Оболонском районе Киева мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Об этом сообщает ГСЧС.

Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

«Сообщение об этом событии в Оболонском районе поступило спасателям 27 апреля в 12:00. По прибытии чрезвычайников было установлено, что на глубине 8 метров отселенного здания находился мужчина. С помощью спасательной веревки и ношей бойцы ГСЧС получили пострадавшего и передали специалистам медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – отметили в ГСЧС.

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