Стало известно, является ли базой начисления ЕСВ уплата за негосударственное пенсионное страхование работников

Взносы, уплаченные работодателем в пользу работника по договору негосударственного пенсионного страхования, не являются базой начисления единого взноса.

Государственная налоговая служба в Тернопольской области разъяснила, является ли базой начисления единого взноса сумма взносов по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения, уплаченных работодателем за наемных работников.

Так, согласно пп. 69 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 18.11.2021 №1909-ІХ «О страховании» страхование – правоотношения по защите страховых интересов физических и юридических лиц (страховая защита) при страховании рисков, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением, владением, пользованием и распоряжением имуществом, с возмещением страхователем причиненного им вреда лицу или его имуществу, а также вреда, причиненного юридическому лицу, в случае наступления страховых случаев, определенных договором страхования, за счет средств фондов, формируемых путем уплаты страхователями страховых премий (платеж , взносов), доходов от размещения средств таких фондов и других доходов страховщика, полученных согласно законодательству.

Статьей 4 Закона №1909 установлены классы страхования иного, чем жизнь (классы с 1 по 18) и классы страхования жизни (классы с 19 по 23).

Так, согласно п. 2 ст. 4 Закона №1909 к классам страхования жизни относятся:

класс 19 – страхование жизни (иное, чем предусмотрено классами 20, 21, 22, 23);

класс 20 – страхование жизни до брака и рождения ребенка;

класс 21 – инвестиционное страхование жизни;

класс 22 – непрерывное страхование здоровья;

класс 23 – пенсионное страхование.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 09.07.2003 №1057-ІV «О негосударственном пенсионном обеспечении» участник негосударственного пенсионного обеспечения – физическое лицо, в пользу которого уплачиваются (уплачивались) пенсионные взносы в пенсионный фонд или на пенсионный депозит банка и имеющая право на негосударственное пенсионное обеспечение на условиях и в порядке, определенных пенсионным контрактом, договором об открытии пенсионного депозитного счета или договором страхования пожизненной пенсии и Законом №1057, или получающей пенсионные выплаты из ПФУ.

Правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочия органа, осуществляющего сбор и ведение учета, определяет Закон Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Закона №2464 предусмотрено, что базой начисления единого взноса для работодателей является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяющие Закон Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда».

Статьей 2 Закона №108 определена структура заработной платы, которая включает, в частности, другие поощрительные и компенсационные выплаты.

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 №5.

Пунктом 2.3 разд. 2 Инструкции №5 определены виды выплат, которые включаются в состав других поощрительных и компенсационных выплат, в частности, расходы в размере страховых взносов предприятий (кроме случаев, указанных в п. 3.5 Инструкции №5) в пользу работников, связанных с добровольным (личным) , страхованием имущества). Указанные суммы включаются в фонд оплаты труда в том месяце, когда производятся перерасчеты страховой компании (пп. 2.3.4 разд. 2 Инструкции №5).

Кроме того, постановлением КМУ от 22.12.2010 №1170 утвержден Перечень видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, согласно п. 2 разд. II какого платежа согласно договорам добровольного медицинского и пенсионного страхования работников и членов их семей не является базой начисления единого взноса.

Следовательно, суммы страховых взносов, уплаченных работодателем по договорам долгосрочного страхования жизни за наемных работников, составляющих заработную плату, являются базой начисления единого взноса.

В то же время взносы, уплаченные работодателем в пользу работника по договору негосударственного пенсионного страхования, не являются базой начисления единого взноса.

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