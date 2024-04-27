Уровень платежей со стороны бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95%.

Показатель расчета бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95%. Об этом сообщил глава правления Группы Нафтогаз Алексей Чернышев в интервью телеканалу «Интер».

«На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%», - сказал Чернышев.

Он напомнил, что сейчас Нафтогаз обеспечивает «голубым топливом» более 12 млн украинских домохозяйств – это около 98% всех украинцев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения, сообщает правительственный портал.

Отмечается, что цена остается 2 гривны 64 копейки за киловатт. Также положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.

«В этом месяце мы утвердили постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Также на этой неделе государственный «Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива», - заявил Денис Шмыгаль.

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