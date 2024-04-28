Какие документы всегда должны быть при себе у каждого водителя — напомнили в полиции

Каждый украинский водитель во время вождения автомобиля обязан иметь определенные документы.
Как сообщает патрульная полиция Волынской области, во время поездки за рулем водитель обязан иметь с собой:
Водители, которые пренебрегают этими правилами, могут понести административную ответственность согласно статье 126 КУоАП:
При этом законом разрешается использование электронных аналогов указанных документов.
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