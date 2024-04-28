Какие документы всегда должны быть при себе у каждого водителя — напомнили в полиции

Для водителей, игнорирующих эти правила, предусмотрена административная ответственность.

Каждый украинский водитель во время вождения автомобиля обязан иметь определенные документы.

Как сообщает патрульная полиция Волынской области, во время поездки за рулем водитель обязан иметь с собой:

удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории,

техпаспорт на транспортное средство,

действующий страховой полис о гражданско-правовой ответственности.

Водители, которые пренебрегают этими правилами, могут понести административную ответственность согласно статье 126 КУоАП:

за управление автомобилем без указанных документов – штраф 425 грн;

за полное отсутствие водительских документов – штраф 3400 грн;

за вождение после лишения прав на управление автомобилем – штраф 20 400 грн.

При этом законом разрешается использование электронных аналогов указанных документов.

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