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Какие документы всегда должны быть при себе у каждого водителя — напомнили в полиции

07:00, 28 апреля 2024
Для водителей, игнорирующих эти правила, предусмотрена административная ответственность.
Какие документы всегда должны быть при себе у каждого водителя — напомнили в полиции
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Каждый украинский водитель во время вождения автомобиля обязан иметь определенные документы.

Как сообщает патрульная полиция Волынской области, во время поездки за рулем водитель обязан иметь с собой:

  • удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории,
  • техпаспорт на транспортное средство,
  • действующий страховой полис о гражданско-правовой ответственности.

Водители, которые пренебрегают этими правилами, могут понести административную ответственность согласно статье 126 КУоАП:

  • за управление автомобилем без указанных документов – штраф 425 грн;
  • за полное отсутствие водительских документов – штраф 3400 грн;
  • за вождение после лишения прав на управление автомобилем – штраф 20 400 грн.

При этом законом разрешается использование электронных аналогов указанных документов.

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