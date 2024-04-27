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В Херсонской области ввели ряд ограничений для гражданских

19:11, 27 апреля 2024
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций.
В Херсонской области ввели ряд ограничений для гражданских
Источник фото: Униан
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Совет обороны Херсонщины ввел запрет на посещение ряда объектов и территорий области. Решение должно помочь уберечь гражданских и усилить обороноспособность области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В частности, вводится запрет на посещение прибрежных территорий вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошева.

Также запрещено посещать территории, где построено или ведется обустройство фортификационных сооружений.

«Также из-за усиления активности российских беспилотников, с сегодняшнего дня запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское – Берислав – /Р-47/ на участке км 14 – км 71», - отметил Прокудин 26 апреля и добавил, что объезд будет организован по дороге Высокополье – Большая Александровка – Берислав.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на Херсонщине построят подземные больницы и перинатальный центр.

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