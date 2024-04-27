У Херсонській області запровадили низку обмежень для цивільних

У Херсонській області цивільним заборонили відвідувати прибережні території річок та місця зведення фортифікацій.

Джерело фото: Уніан

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Рада оборони Херсонщини запровадила заборону на відвідування низки об'єктів та територій області. Рішення має допомогти вберегти цивільних та посилити обороноздатність області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін

Зокрема, вводиться заборона на відвідування прибережних територій вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

Також заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд.

«Також через посилення активності російських безпілотників, відсьогодні заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71», - зазначив Прокудін 26 квітня та додав, що обʼїзд буде організовано дорогою Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Херсонщині збудують підземні лікарні та перинатальний центр.

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